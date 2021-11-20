Вау, какая: Юлия Тимошенко в голубом платье с V-образным декольте пришла на телешоу

Народный депутат появилась в студии политического шоу в деловом образе нежного цвета.

Юлия Тимошенко приняла участие в эфире политического телешоу. В студию она пришла в деловом и с элементами элегантности аутфите нежного цвета.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

На политике было голубое платье длины миди с V-образным декольте, сверху которого она надела жакет такого же цвета с декоративными пуговицами на рукавах.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Наряд Юлия Владимировна сочетала с черными капроновыми колготками и замшевыми сапогами на высокой платформе и каблуке.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Волосы она собрала в хвост, выпустив спереди пряди, сделала нежный макияж и одела оптические очки в черной изысканной оправе. Французский маникюр завершил лук Тимошенко.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

А на заседании Согласительного совета нардеп появилась в черном жакете с интересным воротником и в черной юбкой.

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