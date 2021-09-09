Вау, какая: Юлия Тимошенко в роскошном наряде осудила "тарифный геноцид"

60-летняя лидер партии "Батькивщина" появилась в стенах парламента в новом стильном луке.

Новая сессия Верховной Рады дает нам возможности наслаждаться новыми эффектными образами одной из самых модных нардепок — Юлии Тимошенко.

На сегодняшнем заседании парламента политик вновь порадовала роскошным аутфитом. Она надела кожаный костюм, который очень похожий на бренд Louis Vuitton. Он состоял из белого приталенного жакета с коричневыми вставками и коричневой юбки длины миди. Наряд прекрасно сидел на ее похудевшей фигуре.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Кажется, в этом сезоне у госпожи Тимошенко новая любимая прическа, с которой мы ее часто будем видеть — это собранные волосы в аккуратный низкий боковой хвост с прикорневым объемом.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

В макияже она неизменна — легкий мейк с акцентом на глазах. Уши нардеп украсила элегантными серьгами с жемчугом.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

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За трибуной парламента Юлия Владимировна говорила о запланированном повышении тарифов, которые назвала современным "геноцидом" относительно украинцев. Она вместе со своей партией требует от Верховной Рады немедленного принятия двух тарифных законов, которые могут исправить ситуацию.

Напомним, а на открытии шестой сессии Верховной Рады Украины IX созыва она появилась в элегантном аутфите. На Юлии был черный костюм, состоящий из жакета, расшитого спереди черным бисером-стеклярусом, и юбки-карандаша. Наряд прекрасно подчеркнул заметно похудевшую фигуру Тимошенко.

Юлия Тимошенко / УНИАН

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Стильные образы Юлии Тимошенко (25 фото)

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