Вау, какая: звезда "Секса в большом городе" - Сара Джессика Паркер - продемонстрировала три роскошных лука

Актриса умеет выглядеть роскошно, что в очередной раз доказала.

Актриса Сара Джессика Паркер опять оказалась под прицелом фотографов в Нью-Йорке и выглядела потрясающе. Звезда посетила презентацию второго сезона сериала "И просто так…", вечеринку организованную в честь 25-летия сериала "Секс в большом городе" и выставку нарядов и знаковых аксессуаров из сериала.

Первый наряд Паркер это оригинальное черно-белое платье с пышными рукавами и длинной юбкой от бренда Gabriela Hearst Lani. Лук актриса дополнила фирменной сумкой тоже разработано нью-йоркским дизайнером Gabriela Hearst, она была выполнена в золотую, черную и белую полоску.

Этот аксессуар был выпущен ограниченным тиражом из коллекции Hearst весна-лето 2023. Также читательницей этих сумок является герцогиня Сассекская. Завершали образ туфли от ее собственного обувного бренда.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также актриса появилась в очаровательном, более гламурном платье с V-образным декольте. Наряд имел рукава три четверти, расклешенную юбку и полностью был расшит золотыми пайетками и бисером. Дополняли этот образ золотые туфли с открытым мысом, укладка и украшения.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Затем она сменила образ надев белое фатиновое платье в черный горох. У наряда были пышные рукава, глубокое декольте и милые декоративные бантики под грудью. Образ она завершила туфлями с соответствующим принтом.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Напомним, что премьера сериала "И просто так..." запланирована на 22 июня.

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