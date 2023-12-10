Вау, какие: Кейт и Уильям с тремя детьми удивили выбором своей рождественской открытки

Каждый год накануне Рождества члены королевских семей показывают публике свои праздничные открытки.

Принц и принцесса Уэльские в этом году были оригинальны и выпустили черно-белую фотокарточку.

На новой фотографии, сделанной фотографом Джошем Шиннером ранее в этом году, пара позирует со своими тремя детьми — 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

Классическая черно-белая фотография в портретном стиле — это нетипичное фото для Уильяма и Кейт. Обычно они делятся цветными фотографиями, сделанными на открытом воздухе. Фотография этого года, сделанная в Виндзоре, была сделана в студии.

Принц и принцесса Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Getty Images

Все члены семьи одеты в белые рубашки, Шарлотта и Кейт в джинсах, Уильям и Джордж в брюках, а маленький принц Луи в шортах. Уильям и Кейт стоят позади и обнимают своих сыновей, а Шарлотта занимает центральное место в кресле.

Напомним, в прошлом году принц Уильям и принцесса предстаивли снимок, который был сделан во время прогулки фотографом Мэттом Портеусом в 2022 году в Норфолке. Там в своем поместье Анмер-Холл семья проводит обычно каникулы.

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