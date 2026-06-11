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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
424
Время на прочтение
1 мин

Вау, какие ноги: бывшая девушка Ромео Бекхэма пришла на тусовку в экстремально коротких шортах

Бывшая девушка Ромео Бекхэма – Миа Риган – произвела фурор образом на светской вечеринке в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Миа Риган

Миа Риган / © Getty Images

Модель Миа Риган, которая ранее часто появлялась в светском обществе с кланом семьи Бекхэм, так как встречалась со средним сыном Дэвида и Виктории Бекхэм – Ромео – теперь появляется на тусовках сама.

Миа посетила вечеринку по случаю предварительного показа летней выставки Королевской академии искусств в Берлингтон-Хаусе в Лондоне. Для выхода девушка выбрала миниатюрные зеленые шорты, кофту такого же цвета и бандану, а обула светлые туфли-лодочки на каблуках, блеснув стройными, красивыми ногами. Риган распустила каштановые волосы, и сделала легкий макияж, подчеркнув глаза и немного губы.

Миа Риган / © Getty Images

Миа Риган / © Getty Images

В прошлый раз мы видели Мию еще в апреле, когда девушка посещала открытие Музея Восточного склада Виктории и Альберта в Олимпийском парке королевы Елизаветы в восточном Лондоне.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
424
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