Вау, какие ноги: бывшая девушка Ромео Бекхэма пришла на тусовку в экстремально коротких шортах

Миа Риган / © Getty Images

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Модель Миа Риган, которая ранее часто появлялась в светском обществе с кланом семьи Бекхэм, так как встречалась со средним сыном Дэвида и Виктории Бекхэм – Ромео – теперь появляется на тусовках сама.

Миа посетила вечеринку по случаю предварительного показа летней выставки Королевской академии искусств в Берлингтон-Хаусе в Лондоне. Для выхода девушка выбрала миниатюрные зеленые шорты, кофту такого же цвета и бандану, а обула светлые туфли-лодочки на каблуках, блеснув стройными, красивыми ногами. Риган распустила каштановые волосы, и сделала легкий макияж, подчеркнув глаза и немного губы.

Миа Риган / © Getty Images

В прошлый раз мы видели Мию еще в апреле, когда девушка посещала открытие Музея Восточного склада Виктории и Альберта в Олимпийском парке королевы Елизаветы в восточном Лондоне.

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