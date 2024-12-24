Вау, какая: Елена Зеленская в роскошной вышиванке с поясом-баской появилась на мероприятии

Первая леди Украины вручила награду профессиональному журналисту.
Елена Зеленская уже второй раз по приглашению МИД и министра Андрея Сибиги приняла участие в мероприятии "Почетный посол — 2024. Воля к победе".
На нем награждали людей, достойно представляющих Украину в разных сферах, от экономической до спортивной и даже кулинарной. Ведь каждое проявление Украины укрепляет наши позиции и голос.
Снимки с мероприятия первая леди опубликовала на своей странице в Instagram.
Она вручила награду в области экспертной дипломатии профессиональному журналисту – Нариману Джелялу.
"Он фактически единственный из руководства Меджлиса остался в оккупированном Крыму, несмотря на постоянные угрозы российских спецслужб. И даже из российского плена продолжал свидетельствовать о притеснениях крымскотатарского народа.
Мало наград, чтобы почтить такую стойкость. Поэтому наша обязанность – чтобы, кроме украинских студий, Глобальную коалицию которых мы основали в этом году, в мире появились крымскотатарские студии, которые продолжили бы дело г-на Наримана и доносили правду об оккупированном Крыму миру.
Профессиональное изучение Украины и Крыма в разных странах – это тоже вид дипломатии, потому что несет настоящую осведомленность о нас, свободную от имперского наслоения и фейков", – написала Зеленская в посте.
На мероприятии Елена появилась в роскошной рубашке-вышиванке с воротником-стойкой, вырезом и пышными рукавами и в черных широких штанах. Лук она дополнила черным поясом-баской.
Зеленская сделала элегантную прическу, нежный макияж и украсила уши красивыми серьгами.
Напомним, Елена Зеленская на встрече участников сообщества "Бизнес без барьеров" предстала в деловом черном костюме и с интересной брошью.
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