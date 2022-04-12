Как выгуливать собаку во время войны: правила безопасности

Необходимо соблюдать определенные правила, чтобы обезопасить себя и животного.

Советами, как правильно вводить собак на улицу, поделилась организация UAnimals.

С началом полномасштабной войны в Украине даже простая прогулка с животным может нести угрозу жизни. Мы собрали ряд полезных советов, которым просим максимально поделиться с друзьями.

Ходите по знакомым и проверенным путям. По возможности, выбирайте асфальтированные дороги в парках, где можно быть посетителям, или те места, где хорошо виден путь. Категорически нельзя прогуливаться по пляжам.

Избегайте прогулок по лесам и посадкам, полям и т.д. В таких местах большая вероятность натолкнуться на мины, которые могут быть скрыты листьями, хворостом и т.п.

Будьте внимательны к тому, что ваш любимец обнюхивает или подбирает с земли. Взрывные устройства могут быть замаскированы под обычные предметы. Избегайте контакта с игрушками, мобильными телефонами, свертками и другими вещами, если видите их на улице. В случае обнаружения подозрительного предмета следует обратиться в полицию.

Избегайте контакта с вещами странной формы. Например, противопехотные мины-бабочки имеют необычную форму, часто привлекательный цвет и изготовлены из пластика, поэтому могут привлечь внимание вашей собаки. Ни в коем случае не разрешайте ей приближаться к ним и немедленно сообщите о такой находке в правоохранительные органы. Таким образом вы можете спасти жизнь тому, кто может не заметить опасности.

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