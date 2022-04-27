Важно знать: как оказать первую помощь раненому животному

Из-за обстрелов российской армии мирных городов Украины в опасности оказываются не только люди, но и животные. Поэтому необходимо знать, как им помочь.

Команда организации UAnimals в своем Instagram рассказала, как оказать первую помощь раненым животным.

"Прежде всего нужно промыть рану чистой водой.

В случае сильного кровотечения, его можно остановить следующим образом:

наложить давящую повязку (стерильную марлю или бинт нужно сложить в несколько раз, смочить перекисью водорода, сверху наложить слой ваты и наложить на рану, туго забинтовав раненую конечность);

наложить жгут (следует применять только при сильном кровотечении. Жгут всегда накладывают выше места кровотечения и не дольше чем на 1,5 часа);

прижать сосуды пальцами (действенно при небольших венозных и капиллярных кровотечениях, когда образуется кровяной поток и рана укупоривается).

При переломе конечности:

нужно наложить шину (линейку/карандаш/палку и т.д., но предварительно перемотав бинтом, чтобы не повредить мягкие ткани);

шину необходимо крепко прибинтовать подручным материалом: галстуком, платком, поясом, веревкой, эластичным бинтом;

помните: при переломах бедренной кости одну шину следует наложить на внутреннюю, а вторую – на наружную поверхность задней конечности. Если перелом открыт и видна кость, сначала наложите на рану стерильную салфетку, а затем - шину.

Если вы видите обессиленное животное – напоите и накормите его. Зоозащитники советуют начинать кормить обессиленное животное небольшим количеством пищи.

После оказания первой помощи обязательно отвезите животное к ветеринару и найдите возможность позаботиться о его дальнейшей судьбе. Или обратитесь к нам, мы сможем транспортировать животное в клинику.

Помните, если вы видите животное, которое на первый взгляд нуждается в помощи, не проходите мимо, ведь вы можете быть его единственным шансом на жизнь", - гласят рекомендации UAnimals.

Напомним, ранее зоозащитники рассказывали, как помочь обессиленному животному на улице.

Читайте также: