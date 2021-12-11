Важный день: принцесса Амалия присутствовала на своем первом заседании в Государственном совете

Принцесса Амалия впервые посетила Государственный совет вместе с отцом - королем Виллем-Александр и мамой - королевой Максимой. Встреча была проведена, чтобы официально поприветствовать принцессу с ее новыми обязанностями.

7 декабря Амалии - наследнице престола - исполнилось 18 лет, соответственно, теперь она имеет право занять место в Совете. Это поможет ей подготовиться к выполнению своих будущих задач, приобрести необходимые знания законодательства и конституционного права. Во время встречи принцесса Амалия произнесла свою первую официальную речь и выслушала речи короля Виллема-Александра и бывшего вице-президента Тома де Граафа.

Для такого важного мероприятия принцесса надела платье макси из шифонового крепа от LaDress Naomi, которое сочетала с темно-синим пальто, туфлями-лодочками и клатчем. На шее у нее висел золотой кулон с первой буквой ее имени.

Принцесса Амалия, королева Максима, король Виллем-Александр / Getty Images

Королева Максима традиционно выбрала очень яркий и оригинальный образ, отдав в этот раз предпочтение малиновому платью из шерстяного крепа от Natan, которое сочетала со эффектной шляпой, поясом, туфлями-лодочками и кейпом. Все аксесуары были подобраны в одном цвете.

Принцесса Амалия, королева Максима, король Виллем-Александр / Getty Images

А что касается Государственного совета, то согласно Конституции, король является его председателем, но на самом деле это церемониальная должность, потому что повседневное управление возложено на вице-президента. Королева Максима также является членом Совета и Консультативного отдела с октября 2004 года. На практике они не имеют права голоса. Это же буде и с Амалией - ее место в Государственном совете не дает ей права голоса, но дает возможность познакомиться с законодательной системой.

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