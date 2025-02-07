Вдохновилась Кейт: Иванка Трамп воспроизвела образ принцессы Уэльской

Иванку Трамп запечатлели папарацци в Майами. Она шла за руку с мужем Джаредом Кушнером и была одета в изумрудный брючный костюм, который сочетала с черным классическим топом. У нее на шее была тонкая золотая цепочка, а в ушах серьги-кольца, волосы Иванка собрала в низкий пучок и надела солнцезащитные очки.

Иванка Трамп / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин носила похожий изумрудный брючный костюм от Burberry, когда посещала с визитом текстильную фабрику AW Hainsworth в Лидсе в сентябре 2023 года. Под жакет принцесса тогда надела белую блузку и подобрала к аутфиту изумрудные замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi. Образ Кейт был дополнен маленькими серьгами-кольцами, декорированными жемчугом и ожерельем в виде золотой цепи.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Иванка Трамп не впервые вдохновляется британской принцессой. Ранее мы показывали образы, которые она демонстрировала уже на публике ранее и, которые были похожи на образы невестки короля Чарльза III.

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