Вдохновилась Кейт: Иванка Трамп воспроизвела образ принцессы Уэльской

Дочь президента США – Дональда Трампа – Иванка – продолжает вдохновляться стилем принцессы Уэльской Кэтрин.
Иванку Трамп запечатлели папарацци в Майами. Она шла за руку с мужем Джаредом Кушнером и была одета в изумрудный брючный костюм, который сочетала с черным классическим топом. У нее на шее была тонкая золотая цепочка, а в ушах серьги-кольца, волосы Иванка собрала в низкий пучок и надела солнцезащитные очки.
Принцесса Уэльская Кэтрин носила похожий изумрудный брючный костюм от Burberry, когда посещала с визитом текстильную фабрику AW Hainsworth в Лидсе в сентябре 2023 года. Под жакет принцесса тогда надела белую блузку и подобрала к аутфиту изумрудные замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi. Образ Кейт был дополнен маленькими серьгами-кольцами, декорированными жемчугом и ожерельем в виде золотой цепи.
Иванка Трамп не впервые вдохновляется британской принцессой. Ранее мы показывали образы, которые она демонстрировала уже на публике ранее и, которые были похожи на образы невестки короля Чарльза III.
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