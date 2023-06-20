Вдохновилась образами принцессы Дианы: наряд Кейт Миддлтон очень напомнил два платья ее свекрови

Стиль наряда очень напомнил моду 80-х годов и два платья, которые в тот период носила другая принцесса Уэльская.

В Лондоне состоялось очередное традиционное мероприятие - служба Ордена Подвязки в часовне Святого Георгия. Это старейший и самый высокопоставленный рыцарский орден в Великобритании, учрежденный еще королем Эдуардом III почти 700 лет назад.

Принцесса Уэльская не является членом Ордена, но пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего мужа - принца Уильяма. Для появления на публике она выбрала платье от Alessandra Rich - одного из ее любимых британских брендов.

Это было приталенное платье в черный горох и с длинными рукавами. Наряд выполнен в стиле 80-х годов и выделяется высоким воротником и характерной деталью на талии, подплечниками и манжетами на пуговицах.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Образ Уэльская дополнила черно-белыми туфлями в стиле "Мэри Джейн" от бренда Jennifer Chamandi, клатчем от Strathberry и необычной шляпой изготовленной на заказ брендом головных уборов Philip Treacy.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В ушах у Кейт были серьги, принадлежащие ранее принцессе Диане - покойной матери ее мужа, а на ее руке - браслет.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Однако не только украшения стали данью уважение “королеве людских сердец”, а и само платье Кэтрин, ведь оно безумно похоже на два наряда, которые носила Диана.

В 80-х годах Диана носила платье в горох от от дизайнера Виктора Эдельштейна. Этот наряд имеет похожий фасон, длинные рукава и такой же пояс с оборками, как и у платья Кейт.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Также в гардеробе матери Уильяма было ярко-розовое платье, которое особо запомнилось поклонникам Дианы. Этот наряд она носила в 1983 году во время своего первого тура в Австралию. Автором платья является модельер Дональда Кэмпбелл, и шляпу создал для нее Джон Бойд.

Принцесса Диана, 1983 год / Фото: Getty Images

Интересно, что изначально платье, которое надела Кейт, продавалось брендом в таком же розовом цвете в белый горох, из-за чего еще больше напоминало наряд ее свекрови. Но этот цвет она решила не надевать и заказала платье в белом цвете и в черный горох.

Alessandra Rich, показ 2019 года / Фото: Getty Images

Розовую версию наряда надевала как-то на публичное мероприятие племянница Дианы - леди Элиза Спенсер.

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

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