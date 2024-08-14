Вдохновилась образом Камиллы: королева Елизавета II однажды надела платье-копию свадебного наряда своей невестки

В таком аутфите Ее Величество прибыла на свадьбу своего старшего внука Питера Филлипса и Отэм Келли, которая состоялась 17 мая 2008 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Королева Елизавета II однажды надела бледно-голубое платье-пальто с золотой вышивкой, которое носила с черными туфлями на каблуках и с лаконичной сумкой в руках. Даже головной убор монарха был похож на тот, в котором Камилла выходила замуж за принца Чарльза в 2005 году.

На фото с королевой Елизаветой II запечатлена ее внучка Зара Филлипс - сестра жениха и дочь принцессы Анны. На ней было мятное платье без бретелек и с бантом на спине, белые туфли на каблуках, жемчужный браслет и жемчужные серьги. Также было видно следы от купальника на теле Зары.

Зара Тиндалл и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Напомним, свадьба Камиллы и принца Чарльза состоялась 9 апреля 2005 года. На службе благословения в часовне Святого Георгия невеста появилась в платье-пальто бледно-голубого цвета с золотой вышивкой от Робинсона Валентайна и в шляпе от Филиппа Трейси. Эта шляпа была выполнена в виде золотого венка с колосьями пшеницы. Образ дополняли также серьги-клипсы (так как у Камиллы не проколоты уши) в виде лепестков.

Свадьба Чарльза и Камиллы в 2005 году / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали вам образы королевы Елизаветы II за историю ее 70-летнего правления.

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