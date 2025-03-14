Вдохновилась образом родственницы: Зара Тиндалл выгуляла аксессуар, как у принцессы Кейт

Зара Тиндалл явно вдохновилась образом принцессы Уэльской Кейт и появилась на Челтнемском фестивале в такой же шляпе.

Во второй день конных соревнований на ипподроме в Челтнеме Зара Тиндалл появилась в компании своего мужа Майка Тиндалла, а также принцессы Евгении Йоркской и ее мужа Джека Бруксбэнка.

Зара Тиндалл и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Зара выбрала для выхода в свет серый брючный костюм от Laura Green, который дополнила бордовой шляпой-таблеткой от бренда Juliette Botterill Millinery, который, как известно, любит принцесса Уэльская.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Принцессу Кейт мы видели в шляпе этого же бренда на рождественской службе в Сандрингеме в 2023 году. Только ее шляпа была синего цвета, подобранная в тон пальто и синему джемперу.

Принц и принцесса Уэльские на службе в Сандрингеме в 2023 году / Фото: Getty Images

Зара Тиндалл и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

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