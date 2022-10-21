Вдохновилась стилем королевы Рании: невеста принца Хусейна появилась на первом мероприятии с будущим мужем

Наследный принц Иордании Хусейн недавно объявил о своей помолвке, а на этой неделе появился на первом публичном мероприятии вместе со своей будущей женой Раджвой Аль-Саиф.

28-летняя Раджва и 28-летний принц Хусейн вместе появились на мероприятии в Королевском Хашимитском дворе. Пара посетила выставку, посвященную истории Хашимитов Иордании, под опытным руководством принца Хасана бин Талала, двоюродного деда наследного принца.

Снимками с мероприятия принц Хусейн поделился со своими подписчиками в Instagram. Он был одет в темно-синий костюм и белую рубашку, а его невеста Раджва надела белую рубашку в сочетании с черной юбкой и поясом на талии, а в руках несла маленькую молочно-белую сумку.

Мы заметили на шее у невесты принца интересное украшение в виде серебряного ожерелья с инициалами их имен "H" и "R" и с сердечком. Стиль Раджвы уже успели сравнить со стилем ее будущей свекрови королевы Рании, говорят, Раджва именно у с нее черпает вдохновения, подбирая наряды для выходов.

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"Нет никого более осведомленного, чем мой двоюродный дядя Эль Хасан, когда речь идет об истории Иордании и нашем хашимитском наследии. Раджва и я имели удовольствие осмотреть экспонаты из истории Хашимитов Иордании в Королевском Хашимитском дворе", - написал кронпринц под фото.

Напомним, сын королевы Рании ранее показал портретное фото с невестой со своей помолвки. Пара обручилась в августе 2022 года.

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