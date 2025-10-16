Вдохновилась стилем принцессы Кейт: королева Летиция в ярком брючном костюме приехала в Рим

Королева Летиция / © Getty Images

Супруга короля Филиппа VI тщательно следит за своим питанием и следит за тем, чтобы во дворце Сарсуэла всегда были свежие продукты, пропагандируя здоровые привычки в своей семье.

Королева всегда проявляла интерес к еде и старается быть в курсе событий, связанных со здоровым образом жизни. Поэтому в этот четверг она отправилась в Рим, чтобы принять участие в главной церемонии Всемирного дня продовольствия, организованной ФАО.

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция достала из своего гардероба любимый красный брючный костюм Carolina Herrera, состоящий из приталенного жакета с контрастными пуговицами и прямых брюк. Под жакет королева надела молочную блузку с бантом на шее, такие любит носить принцесса Уэльская Кейт.

Образ Ее Величество дополнила сумкой итальянского бренда Furla ​​из фактурной кожи с цветочным принтом разных оттенков и обула туфли-лодочки Magrit телесного цвета на низком каблуке. Из украшений на ней были серьги Gold & Roses Sky Crawler из розового золота с бриллиантами и кольцо Coreterno. Волосы у нее были распущены, а на лице был классический макияж.

Королева Летиция / © Getty Images

Недавно, королева появлялась на публике в красном наряде, когда посещала конференцию посвященную психическому здоровью. Тогда платье Летиции было копией наряда ее дочери — принцессы Леонор.