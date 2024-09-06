Вдохновился братом: принц Уильям удивил публику своим новым образом

Видимо, принц Уэльский вдохновился реакцией королевских поклонников, когда во время отпуска появился перед камерами с бородой. Отметим, что бороду носит его младший брат Гарри и в юные годы батья даже часто спорили о том, почему одному разрешалось носить бороду, а другому нет.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Потом на публике его видели с идеально выбритым лицом, и вот вчера сын короля Чарльза посетил выставку "Бездомность: переосмысление" в галерее Саатчи в Лондоне. Экспозиция была создана в сотрудничестве с фондом Eleven Eleven Foundation и кампанией принца Уильяма Homewards, запущенной в июне 2023 года Королевским фондом принца и принцессы Уэльских с целью положить конец бездомности навсегда.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уэльский был в голубой рубашке, синем пиджаке и темно-синих брюках. У него на лице была легкая небритость, которая придавала внешнему виду будущего короля некоторой брутальности.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Обычно принц Уильям ходит гладко выбритым, он появился с бородой впервые за восемь лет в видеоролике от 11 августа, который он и принцесса Кейт выпустили, чтобы поздравить сборную Великобритании с успехом на Олимпиаде 2024 года в Париже. Уильям, похоже, побрился несколько недель спустя, и был без бороды, когда ехал в церковь Crathie Kirk возле замка Балморал в Шотландии с Кейт 25 августа. Но сейчас, видимо решил еше немного походить с бородой.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали вам фото Уильяма и его отца Чарльза с бородой. Они невероятно похожи на этих снимках.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

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