- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
Вдохновляется образами свекрови: Меган Маркл носит похожие балетки, как у принцессы Дианы
Герцогиня Сассекская не первый раз копирует стиль своей покойной свекрови принцессы Дианы.
Принцесса Уэльская носила двухцветные балетки в аэропорту Катманду в Непале, 3 марта 1993 года, во время своего визита. Тогда Диана находилась в стране с пятидневным визитом, посещая британские проекты развития в стране. Принцесса носила белую рубашку, черный удлиненный блейзер с золотыми пуговицами и темно-синюю макси-юбку.
Меган Маркл в похожих балетках посещала мероприятие во время визита на Invictus Games в 2020 году в Гааге, в Нидерландах. Герцогиня Сассекская сочетала балетки с коротким твидовым жакетом, белым топом и голубыми прямыми джинсами, которые подвернула внизу. А на плече у нее висела маленькая сумка от Chanel.
Напомним, ранее мы показывали, как Меган вдохновлялась другими образами принцессы Дианы.