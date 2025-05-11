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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Вдохновляется образами свекрови: Меган Маркл носит похожие балетки, как у принцессы Дианы

Герцогиня Сассекская не первый раз копирует стиль своей покойной свекрови принцессы Дианы.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Диана и Меган Маркл

Принцесса Диана и Меган Маркл

Принцесса Уэльская носила двухцветные балетки в аэропорту Катманду в Непале, 3 марта 1993 года, во время своего визита. Тогда Диана находилась в стране с пятидневным визитом, посещая британские проекты развития в стране. Принцесса носила белую рубашку, черный удлиненный блейзер с золотыми пуговицами и темно-синюю макси-юбку.

Принцесса Диана / © Associated Press

Принцесса Диана / © Associated Press

Меган Маркл в похожих балетках посещала мероприятие во время визита на Invictus Games в 2020 году в Гааге, в Нидерландах. Герцогиня Сассекская сочетала балетки с коротким твидовым жакетом, белым топом и голубыми прямыми джинсами, которые подвернула внизу. А на плече у нее висела маленькая сумка от Chanel.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как Меган вдохновлялась другими образами принцессы Дианы.

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