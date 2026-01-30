- Дата публикации
Вдохновляется стилем дочери: Кэрол Миддлтон носила похожее пальто, которое недавно выгуливала принцесса Кейт
У матери принцессы Уэльской Кейт — Кэрол Миддлтон — также есть в гардеробе любимое клетчатое пальто.
70-летняя Кэрол Миддлтон в таком посещала рождественский концерт, организованный ее дочерью Кэтрин в декабре 2025 года. Тогда женщина выбрала сине-зеленое пальто от бренда The House of Bruar выполненное из клетчатой ткани, обула синие туфли на широком каблуке и дополнила образ украшениями от Van Cleef & Arpels и миниатюрным синим клатчем.
А вот принцесса Уэльская недавно посещала Шотландию, где появилась в клетчатом длинном пальто от Сhris Kerr, которое было сшито специально на заказ. Оно так эффектно выглядело и впечатлило многих королевских поклонников, а помощница Кейт в этой поездке даже надела похожее пальто на то, которое носила Кэтрин.
