Вдохновляется стилем дочери: Кэрол Миддлтон носила похожее пальто, которое недавно выгуливала принцесса Кейт

Кэрол Миддлтон и принцесса Уэльская / © Getty Images

70-летняя Кэрол Миддлтон в таком посещала рождественский концерт, организованный ее дочерью Кэтрин в декабре 2025 года. Тогда женщина выбрала сине-зеленое пальто от бренда The House of Bruar выполненное из клетчатой ткани, обула синие туфли на широком каблуке и дополнила образ украшениями от Van Cleef & Arpels и миниатюрным синим клатчем.

Майкл и Кэрол Миддлтон / © Getty Images

А вот принцесса Уэльская недавно посещала Шотландию, где появилась в клетчатом длинном пальто от Сhris Kerr, которое было сшито специально на заказ. Оно так эффектно выглядело и впечатлило многих королевских поклонников, а помощница Кейт в этой поездке даже надела похожее пальто на то, которое носила Кэтрин.

Кэрол Миддлтон и принцесса Уэльская / © Getty Images

Напомним, мы также собрали для вас образы принцессы Кейт в любимых клетчатых пальто.