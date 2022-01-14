Вечеринка накануне королевских похорон: Борис Джонсон снова в центре скандала

Британскому премьер-министру Борису Джонсону грозит отставка. И не только из-за нашумевшей вечеринки в саду на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020 году.

Издание Mirror пишет, что 16 апреля 2021 года в дни национального траура по принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, который длился с 9 по 17 апреля, бывший директором по связям с общественностью Бориса Джонсона - Джеймс Слак – устроил прощальную вечеринку в честь своего ухода с должности.

Как пишет BBC, сотрудников Даунинг-стрит отправили в ближайший магазин с чемоданом, который вернули "наполненным бутылками вина". Некоторые источники, которых не называют, сообщают, что на мероприятии царила атмосфера вечеринки, играла громко музыка и гости танцевали. Сам Джонсон на пати не присутствовал. После полуночи вечер продолжили в саду на Даунинг-стрит.

Борис Джонсон / Associated Press

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Отметим, в то время был не только национальный траур, но и в Англии действовали жесткие ограничение, связанные с пандемией, согласно которым люди не могли общаться в помещении, кроме как с членами своей семьи или могли общаться на открытом воздухе группами до шести человек или двумя семьями. Из-за таких ограничений королевская семья пригласила на прощание с принцем Филиппом всего 30 самых ближайших люде и родственников. А королева, как образец порядка, была запечатлена в одиночестве в часовне Святого Георгия в Виндзоре на церемонии прощания с ее супругом.

Королева Елизавета II в день похорон принца Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзоре / Associated Press

Сейчас британского премьера призывают уйти в отставку. И хотя он лично не присутствовал на мероприятии, его персонал нарушил правила, а это поднимает дополнительные вопросы о культуре нарушения правил на Даунинг-стрит. Джонсон уже извинился за вечеринку 2020 года, заявив, что очень сожалеет о случившемся.

Борис Джонсон / Associated Press

На следующей неделе должны обнародовать результаты расследования, проведенного старшим государственным служащим Сью Грей. Однако назревает вопрос, даже если для действий подопечных Джонсона будет найдено оправдание, как премьер будет смотреть в глаза королеве Елизавете II?

Королева Елизавета II и Борис Джонсон / Getty Images

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