Вечеринка накануне королевских похорон: Борис Джонсон снова в центре скандала

Британскому премьер-министру Борису Джонсону грозит отставка. И не только из-за нашумевшей вечеринки в саду на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020 году.
Издание Mirror пишет, что 16 апреля 2021 года в дни национального траура по принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, который длился с 9 по 17 апреля, бывший директором по связям с общественностью Бориса Джонсона - Джеймс Слак – устроил прощальную вечеринку в честь своего ухода с должности.
Как пишет BBC, сотрудников Даунинг-стрит отправили в ближайший магазин с чемоданом, который вернули "наполненным бутылками вина". Некоторые источники, которых не называют, сообщают, что на мероприятии царила атмосфера вечеринки, играла громко музыка и гости танцевали. Сам Джонсон на пати не присутствовал. После полуночи вечер продолжили в саду на Даунинг-стрит.
Отметим, в то время был не только национальный траур, но и в Англии действовали жесткие ограничение, связанные с пандемией, согласно которым люди не могли общаться в помещении, кроме как с членами своей семьи или могли общаться на открытом воздухе группами до шести человек или двумя семьями. Из-за таких ограничений королевская семья пригласила на прощание с принцем Филиппом всего 30 самых ближайших люде и родственников. А королева, как образец порядка, была запечатлена в одиночестве в часовне Святого Георгия в Виндзоре на церемонии прощания с ее супругом.
Сейчас британского премьера призывают уйти в отставку. И хотя он лично не присутствовал на мероприятии, его персонал нарушил правила, а это поднимает дополнительные вопросы о культуре нарушения правил на Даунинг-стрит. Джонсон уже извинился за вечеринку 2020 года, заявив, что очень сожалеет о случившемся.
На следующей неделе должны обнародовать результаты расследования, проведенного старшим государственным служащим Сью Грей. Однако назревает вопрос, даже если для действий подопечных Джонсона будет найдено оправдание, как премьер будет смотреть в глаза королеве Елизавете II?
Читайте также: