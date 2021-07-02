Вечерний выход в свет: королева Летиция в платье с камнями и новые образы ее дочерей

Вечерний выход в свет: королева Летиция в платье с камнями и новые образы ее дочерей

Испанская принцесса Леонор все чаще выполняет свои обязанности наследницы трона.

Вчера, 1 июля, король Филипп VI, его супруга королева Летиция, принцесса Леонор и ее младшая сестра инфанта София присутствовали на церемонии вручения премии Фонда принцессы Жироны на Caixaforum в Барселоне.

На дневном мероприятии королева-консорт появилась в синем платье из денима с короткими рукавами, поясом на талии от Carolina Herrera и дополнила наряд замшевыми лодочками и серьгами-висюльками с синими камнями. На вечернем мероприятии Летиция появилась в другом аутфите – трикотажном асимметричном платье, расшитом камнями и дополненным тонким ремешком на талии и босоножками на каблуках. Волосы королева собрала в хвост, надела новые серьги с камнями и любимое кольцо – подарок дочерей от марки Karen Hallam.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочками / Getty Images

15-летняя принцесса Леонор в этот вечер встала за трибуну и выступила перед публикой.

Принцесса Леонор / Getty Images

Девушка была в коротком красном платье и красных остроносых балетках. А ее младшая сестра София надела на вечерний выход черный сарафан и белую футболку свободного кроя, сочетая наряд с черными балетками с острыми носами.

Королева Летиция / Getty Images

Король Филипп VI в этот вечер также был элегантен в черном костюме, светлой рубашке и красном галстуке с принтом, который рассмотреть не удалось.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочками / Getty Images

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