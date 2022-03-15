Ведущая Лидия Таран уехала из Киева и рассказала, чем помогает Украине, находясь за границей

Ведущая ТСН Лидия Таран уехала из Киева во Францию и объяснила подписчикам, почему так поступила, а также получила много слов поддержки от своих коллег с "1+1".

Также в блоге Лида рассказала, чем занимается во Франции и как помогает Украине в информационной войне, которая тоже продолжается.

"Разбежались между людьми, как мышата… помните, Тарас писал



Сейчас таких растерянных уставших женщин с детьми, таких мышат почти 3 миллиона — это украинцы, которые доехали до какой-то Европейской страны или еще двигаются дальше. Это величайшая гуманитарная катастрофа со времен Второй мировой.



Французский город Нанси – собрат польского Люблина, переполненного украинцами, теперь их автобусами направляются сюда, в край, где я оказалась…



Работаю с мэрией Нанси. Организовали большое собрание – приглашение мэра. Держала спич об Украине! Впервые на французском — от напряжения и ответственности языковой барьер упал. Объясняла, почему нужно закрыть небо над нами!

Плакали от нашей действительности… Какое будущее ждет наших мечтателей? Получаю много сообщений от подопечных "Сверши мечту", помогаем им чем можем.



Собственно, здесь во Франции показывают все масштабы бедствия, даже микрофон моих родных "плюсовцев" тоже постоянно в кадре — на французских каналах.



Об орках французам уже не нужно объяснять – прозрели, слава Богу, уже давно.



Дала интервью местному радио. Записали большой разговор для вечерней программы на 3 канале. Правда, они ее сократили, но суть – о небе и необходимости защитить украинских детей, украинцев оставили. В главной газете этого региона "L'EST républicain" тоже вышел материал об Украине.



Помощь, преимущественно детям, и медикаменты и здесь, и в соседнем Люксембурге упаковывается постоянно.



Здіймаємо хвилю далі! Допомагаємо! І віримо!

Хай вороги повиздихають!

А Перемогу будемо наближати, хто де і як може!



На фото — символ Нанси Дюк Станислас в самом популярном флаге мира!" — написала Лидия.

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