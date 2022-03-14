"Ведущий ахерел, что так бывает": шеф-повар Евгений Клопотенко создал полевую кухню и рассказал в эфире Fox News, как сплотились рестораторы в Украине

"Ведущий ахерел, что так бывает": шеф-повар Евгений Клопотенко создал полевую кухню и рассказал в эфире Fox News, как сплотились рестораторы в Украине

Шеф-повар Евгений Клопотенко старается быть полезным во время войны и показывает, как помогает людям.

Недавно шеф запустил "полевую кухню" на одной из железнодорожных станций и будет вместе со своей командой помогать украинцам, которые спасаются от войны.

"Запускаем с командой еще одну кухню. На этот раз будем готовить для спасающихся украинцев. Ибо еда – это о поддержке», - написал в Instagram Евгений.

Также в своем блоге Клопотенко рассказал, что в эфире @foxnews о том, как сплотились сейчас украинские шеф-повара.

"Хочу, чтобы весь мир знал, какие украинцы сильные. Прям каждый. Загляните, например, в ресторанную область. Российские шефы говорят, что еда вне политики и они никак не влияют на ситуацию и свое правительство. Тем временем, сотни украинских шефов и рестораторов, пока россия бомбит Украину, открывают заведения. Чтобы готовить для своей армии, которая защищает родную землю, и тех украинцев, которые сейчас нуждаются. Мы можем быть полезны и делиться силой через еду. Это наш способ поддерживать и благодарить. И то единство украинского ресторанного сообщества, которое есть сейчас - лучшее, что можно было представить. Потому что мы вместе ради Украины. Я не могу в это время тегнуть каждого шефа, ресторатора и заведение элементарно из-за мер безопасности. Но знайте, что и с их помощью Украина победит.

Ведущий ахерел, что так бывает"- написал Клопотенко.

Ранее Евгений рассказывал, чем занимается еще его команда во время войны.

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