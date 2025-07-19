Вели себя как молодожены: Дональд Трамп публично поцеловал жену Меланию

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп женаты уже больше 20 лет, но на публике ведут себя обычно очень сдержано. Во время первого президентского срока политика ходило много слухов о разводе пары, однако они все еще вместе и, вероятно, чтобы избежать подобных сплетен решили проявлять чувства публично. Теперь пара — 79-летний Дональд и 55-летняя Мелания — ходят держась за руки и даже целуются. Только в этом месяце пару дважды фотографировали за проявлением чувств.

Первое фото было сделано на День независимости США на балконе Белого дома — Трамп поцеловал жену несколько раз.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Getty Images

По словам эксперта по языку тела, такое поведение — новая стратегия президента.

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«Ее улыбка, обращенная к толпе сверху вниз, и его более застенчивая ухмылка делают их здесь почти как молодоженов. Это новый элемент бренда Трампа, и тот прием, который он получил, предполагает, что, возможно, нас ждет еще больше случаев публичного общения».

Затем супруги смотрели праздничный фейерверк обнявшись.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Getty Images

Еще одно фото поцелуя было сделано фотографами во время футбола. Пара посетила финальный матч клубного чемпионата мира по футболу между ФК «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Трамп поцеловал жену в щеку.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Getty Images

Напомним, что также пара поцеловалась в день второй инаугурации Трампа, однакото тот момент стал мемом из-за шляпки Мелании, которая немного помешала мужу дотянутся к щеке жены.

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