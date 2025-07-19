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Вели себя как молодожены: Дональд Трамп публично поцеловал жену Меланию
Трампы стали часто проявлять чувства друг к другу, но для этого есть причина.
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп женаты уже больше 20 лет, но на публике ведут себя обычно очень сдержано. Во время первого президентского срока политика ходило много слухов о разводе пары, однако они все еще вместе и, вероятно, чтобы избежать подобных сплетен решили проявлять чувства публично. Теперь пара — 79-летний Дональд и 55-летняя Мелания — ходят держась за руки и даже целуются. Только в этом месяце пару дважды фотографировали за проявлением чувств.
Первое фото было сделано на День независимости США на балконе Белого дома — Трамп поцеловал жену несколько раз.
По словам эксперта по языку тела, такое поведение — новая стратегия президента.
«Ее улыбка, обращенная к толпе сверху вниз, и его более застенчивая ухмылка делают их здесь почти как молодоженов. Это новый элемент бренда Трампа, и тот прием, который он получил, предполагает, что, возможно, нас ждет еще больше случаев публичного общения».
Затем супруги смотрели праздничный фейерверк обнявшись.
Еще одно фото поцелуя было сделано фотографами во время футбола. Пара посетила финальный матч клубного чемпионата мира по футболу между ФК «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Трамп поцеловал жену в щеку.
Напомним, что также пара поцеловалась в день второй инаугурации Трампа, однакото тот момент стал мемом из-за шляпки Мелании, которая немного помешала мужу дотянутся к щеке жены.