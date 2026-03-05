- Дата публикации
Великая герцогиня Люксембурга удивила выбором прически на встрече с королевой Летицией
Великогерцогская чета Люксембурга встретилась в королевском дворце Мадрида с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией.
Великая герцогиня Стефания и ее муж великий герцог Гийом Люксембургский прибыли на обед в королевский дворец, где встретились с королем и королевой Испании.
Королева Летиция появилась на встрече в том же платье из твида лесного цвета с рукавами три четверти и черным тонким поясом на талии, и обута в туфли-лодочки на невысоком каблуке. В этом образе королева посещала сегодня Международную ярмарку современного искусства.
А великая герцогиня Стефания была в комбинезоне цвета оливки с кейпом и V-образным декольте, а на ее шее красовалось колье с камнями, к которым были подобраны подходящие серьги. У Стефании была интересная прическа, она собрала две косы в один хвост сзади, что выглядело весьма необычно, как для королевской особы.
Летиция же просто предпочла носить волосы распущенными, а ее образу придавали изюминки серьги-висюльки с изумрудными камнями.