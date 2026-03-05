ТСН в социальных сетях

Великая герцогиня Люксембурга удивила выбором прически на встрече с королевой Летицией

Великогерцогская чета Люксембурга встретилась в королевском дворце Мадрида с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция и великая герцогиня Стефания, великий герцог Анри и король Филипп VI

Королева Летиция и великая герцогиня Стефания, великий герцог Анри и король Филипп VI / © Getty Images

Великая герцогиня Стефания и ее муж великий герцог Гийом Люксембургский прибыли на обед в королевский дворец, где встретились с королем и королевой Испании.

Королева Летиция появилась на встрече в том же платье из твида лесного цвета с рукавами три четверти и черным тонким поясом на талии, и обута в туфли-лодочки на невысоком каблуке. В этом образе королева посещала сегодня Международную ярмарку современного искусства.

Королева Летиция и великая герцогиня Стефания, великий герцог Анри и король Филипп VI / © Getty Images

А великая герцогиня Стефания была в комбинезоне цвета оливки с кейпом и V-образным декольте, а на ее шее красовалось колье с камнями, к которым были подобраны подходящие серьги. У Стефании была интересная прическа, она собрала две косы в один хвост сзади, что выглядело весьма необычно, как для королевской особы.

Великая герцогиня Стефания и королева Летиция / © Getty Images

Летиция же просто предпочла носить волосы распущенными, а ее образу придавали изюминки серьги-висюльки с изумрудными камнями.

