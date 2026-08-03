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Великая герцогиня Мария Тереза поделилась личными фотографиями из семейного альбома
Некоторые из этих фотографий ранее не публиковались.
Бывшая великая герцогиня Мария Тереза Люксембургская поделилась серией личных фотографий с прошлых летних каникул, которые она провела со своей семьёй.
Публикация сопровождалась подписью: «В честь летнего сезона Великая герцогиня Мария Тереза делится некоторыми из своих самых ценных воспоминаний об отдыхе из семейного альбома».
Среди фотографий — снимки герцогини в молодости вместе с её мужем, Великим герцогом Анри, а также семейные фото супругов с их пятью детьми: Гийомом, Феликсом, Луи, Александрой и Себастьяном.
На фотографиях также можно увидеть Стефани, принца Шарля, принца Феликса, принцессу Клер, принцессу Амалию, принца Лиама, принца Габриэля, принца Ноа и Виктуар.
Напомним, что после 25 лет правления Великий герцог Анри Люксембургский отрекся от престола 3 октября 2025 года, передав его своему старшему сыну Гийому. С тех пор Люксембург возглавляет Великий герцог Гийом V, а его супруга Стефания стала Великой герцогиней.