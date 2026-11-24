Великая герцогиня Стефания и Великий герцог Гийом / © instagram.com/courgrandducale

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В День защиты детей, Великий герцог и Великая герцогиня приняли в дворце 15 молодых послов из люксембургского отделения ЮНИСЕФ.

Молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет сопровождались представителями организации и представили свои проекты, в рамках которых они отстаивают права детей. Обсуждение было посвящено, среди прочего, вопросам интеграции молодых мигрантов.

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Великая герцогиня Стефания и Великий герцог Гийом / © instagram.com/courgrandducale

Великая герцогская чета высоко оценила преданность делу послов и поблагодарила команды люксембургского отделения ЮНИСЕФ за поддержку молодых людей в реализации их проектов. А в Instagram опубликовали фотографии с мероприятия.

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Великая герцогиня Стефания и Великий герцог Гийом / © instagram.com/courgrandducale

Герцогиня Стефания надела по этому случаю комплект, состоящий из красного топа и черных брюк в сочетании с блестящими лоферами. В качестве аксессуара она выбрала свое бриллиантовое кольцо Chaumet, сделала прическу и дневной макияж.

На фото также можно увидеть украшенную игрушками и большими красными бантами елку. Этот снимок предвосхищает предстоящие торжества и имеет особое значение для Гийома и Стефани, которые отмечают свое второе Рождество в качестве Великого герцога и герцогини Люксембургских.

Елка во дворце / © instagram.com/courgrandducale

Напомним, вчера первая леди США Мелания Трамп встретила рождественскую елку возле Белого дома.

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