Великой герцогине Люксембурга исполнилось 42: семья поздравила именинницу и опубликовала фото

Мария Тереза и ее невестка Стефания / © instagram.com/grandeduchesse_mariateresa

Стефания, которой сегодня исполняется 42 года, получила теплые поздравления от своей свекрови и предшественницы — экс-великой герцогини Марии Терезы, которая опубликовала в Instagram семейные фотографии, чтобы поздравить свою невестку.

На одном из фото обе женщины позируют в одной из комнат Великого герцогского дворца.

Мария Тереза и ее невестка Стефания / © instagram.com/grandeduchesse_mariateresa

Мария Тереза ​​одета в яркое салатовое платье, а Стефания — в удачный малиновый костюм. Обе дамы дополнили свои образы серьгами-висюльками, а в руках держали небольшие клатчи.

Также был опубликован семейный портрет, на нем дамы запечатлены сидя в красивых нарядах в золотых креслах, а их мужья стоят позади них и улыбаются.

Мария Тереза и ее невестка Стефания с мужьями Анри и Гийомом / © instagram.com/grandeduchesse_mariateresa

Напомним, у Стефании и ее супруга Гийома двое детей — наследный принц Шарль и его младший брат Франсуа.