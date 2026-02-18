- Дата публикации
Великой герцогине Люксембурга исполнилось 42: семья поздравила именинницу и опубликовала фото
Жена великого герцога Люксембурга Гийома отмечает свой первый день рождения в качестве великой герцогини.
Стефания, которой сегодня исполняется 42 года, получила теплые поздравления от своей свекрови и предшественницы — экс-великой герцогини Марии Терезы, которая опубликовала в Instagram семейные фотографии, чтобы поздравить свою невестку.
На одном из фото обе женщины позируют в одной из комнат Великого герцогского дворца.
Мария Тереза одета в яркое салатовое платье, а Стефания — в удачный малиновый костюм. Обе дамы дополнили свои образы серьгами-висюльками, а в руках держали небольшие клатчи.
Также был опубликован семейный портрет, на нем дамы запечатлены сидя в красивых нарядах в золотых креслах, а их мужья стоят позади них и улыбаются.
Напомним, у Стефании и ее супруга Гийома двое детей — наследный принц Шарль и его младший брат Франсуа.