Венчание в День влюбленных: вспоминаем свадьбу принца Люксембургского Анри и Марии Терезы

Венчание в День влюбленных: вспоминаем свадьбу принца Люксембургского Анри и Марии Терезы

Принц Анри Люксембургский и Мария Тереза, великая герцогиня Люксембурга, выбрали для бракосочетания самый романтичный день в году.

Именно 14 февраля в День святого Валентина пара сыграла свадьбу. Это произошло в 1981 году.

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Associated Press

Анри познакомился с кубинкой Марией-Терезой Местре во время обучения в Женевском университете. Оба они изучали политологию. Родители девушки являются потомками буржуазных и знатных испанских семей, покинувшие Кубу во время революции в октябре 1956 года и переехавшие в Нью-Йорк. В Нью-Йорке Мария-Тереза получила начальное и среднее образование, посещала уроки пения и балетную школу.

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Associated Press

Анри и Мария-Тереза поженились 14 февраля 1981 года в Люксембурге, предварительно получив согласие великого герцога Жана 7 ноября 1980 года.

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Associated Press

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Associated Press

Гражданская церемония прошла 4 февраля 1981 года, религиозная - 14 февраля. Мать Анри, Жозефина Шарлотта, не одобряла этот брак. Однако пара вот уже 41 год вместе, в браке у них родилось пятеро детей.

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Associated Press

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Associated Press

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