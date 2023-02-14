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Верхом на лошадях: Иванка Трамп показала романтическое фото, на котором она с мужем слилась в поцелуе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1254
Время на прочтение
1 мин
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Верхом на лошадях: Иванка Трамп показала романтическое фото, на котором она с мужем слилась в поцелуе

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Дочь бывшего президента США поздравила Джареда Кушнера с Днем всех влюбленных.

Иванка Трамп поздравила своего мужа Джареда Кушнера с Днем святого Валентина, опубликовав в Instagram их общую романтическую фотографию. На ней супруги верхом на лошадях слились в нежном поцелуе.

Одеты они в удобные костюмы и кроссовки. Фото, наверное, было сделано во время их недавнего отпуска.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

"13 лет, трое детей, бесчисленное количество приключений и столько любви и радости! Безгранично благодарна за своего сладкого возлюбленного!" – подписала снимок Иванка.

Напомним, ранее Иванка Трамп в интересном образе в стиле вестерн похвасталась тонкой талией и плоским животом.

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Дата публикации
Просмотры
1254
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