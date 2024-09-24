Верхом на белом коне: Зару Тиндалл запечатлели на скачках

Зара Тиндалл принимает участие в международных скачках в Бленхейме в Оксфордшире.

Дочь принцессы Анны была запечатлена фотографами, когда ехала на своей лошали верхом на скачках Blenheim Palace Horse Trials в Бленхеймском дворце.

Зара была в специальной одежде для верховой езды. Как профессиональная наездница она продолжает принимать участие в различных конных соревнованиях, а ее семья – муж Майк Тиндалл и дети часто приезжают, чтобы поддержать Зару.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Кстати, на соревнованиях Зару часто можно увидеть без макияжа. Одно из таких фото репортеры сделали в Хартпери-колледже, в Глостершире.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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