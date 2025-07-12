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Верхом на коне: принц Уильям поучаствовал в благотворительном матче с поло
Принц Уильям принял участие в благотворительном турнире Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup.
Спортивное мероприятие состоялось в клубе Guards Polo Club в Виндзорском парке. Принца Уэльского приехали поддержать его двоюродный брат Питер Филлипс и его возлюбленная Харриет Сперлинг.
Во время во время благотворительного матча по поло удалось собрать 1,1 миллиона фунтов стерлингов для организаций, поддерживаемых принцем и принцессой Уэльскими. Принцу удалось забить один из мячей, принесших его команде победу.
Тем временем, напомним, король Чарльз продемонстрировал на личном примере, как он заботится об окружающей среде. Монарх присоединился к общественной акции по уборке пляжа вдоль побережья Дила, в графстве Кент.