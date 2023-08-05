Верхом на коне: внучка королевы Елизаветы II приняла участие в конных соревнованиях

В этом году мероприятие, которое посетила Зара, празднует свое 40-летие.

В пятницу, 4 августа, королевская принцесса Анна вместе со своей дочерью Зарой Тиндалл посетила первый день фестиваля британского троеборья Magic Millions, которое прошло в Глостершире.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Мероприятие основано принцессой Анной и ее бывшим мужем капитаном Марком Тиндаллом - спортсменом-конником и олимпийским чемпионом - еще в 1983 году и проводится на территории поместья Анны в Гэткомб Парке.

Зару заметили с мамой, когда они болтали на лужайке. 42-летняя женщина была одета в экипировку, поскольку принимала участие в выездке на своем коне Classicals Euro Star (или как еще называют Каспер). А вот Анна, помимо экипировки, была в оранжевой спортивной куртке.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Напомним, что в королевской семье обожают лошадей. Зара как ее мать и отец, питает также большую любовь к этим животным и занялась конным спортом. Она участвовала в Олимпийских играх 31 июля 2012 года и стала обладательницей серебряной медали.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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