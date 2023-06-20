Верхом на лошади и не только: на Royal Ascot покажут редкие кадры королевы Елизаветы II

В этом году во время стартовавшего Royal Ascot на ипподроме в Аскоте пройдет специальная выставка, посвященная памяти королевы Елизаветы II.

Она организована королевским фотографом Крисом Джексоном специально для Royal Ascot при поддержке Howden, чтобы отметить тесную связь покойной королевы Елизаветы II с Royal Ascot и ее интерес к лошадям и скачкам.

Фотовыставка, организованная королевским фотографом Крисом Джексоном для Royal Ascot / Фото: Getty Images

Любовь принцессы Елизаветы к лошадям началась с раннего детства. Она всегда уверенно сидела в седле, а в молодые годы принимала участие верхом на лошади в разных торжественных церемониях.

По стопам Елизаветы пошла и единственная дочь – принцесса Анна, а также внучка Зара Тиндалл. Последняя даже закончила Эксетерский университет по специальности "Физиотерапия", выбрав специализацию "Физиотерапия лошадей" и, как и ее родители, тоже стала наездницей.

Фотовыставка, организованная королевским фотографом Крисом Джексоном для Royal Ascot / Фото: Getty Images

Напомним, Royal Ascot – это пятидневные конные соревнования на ипподроме в Аскоте, которые любила посещать королева Елизавета II, а также регулярно посещают и другие члены королевской семьи.

Принцесса Елизавета верхом на лошади / Фото: Getty Images

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