Общество
104
1 мин

Верховный представитель ЕС Кайя Каллас в клетчатом жакете и красном свитере появилась в Брюсселе

Кайя Каллас любит сочетать в своих деловых образах разные цвета.

Алина Онопа
Кайя Каллас

Кайя Каллас / © Associated Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьер-министр Эстонии Кайя Каллас прибыла на встречу министров иностранных дел ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе.

Кайя Каллас / © Associated Press

Кайя Каллас / © Associated Press

Политик появилась там в сером клетчатом однобортном жакете, рукава которого подкатила, красном свитере с высокой горловиной и черной юбке миди свободного силуэта.

Кайя Каллас / © Associated Press

Кайя Каллас / © Associated Press

Аутфит Каллас дополнила черными капроновыми колготами и черными туфлями на устойчивых каблуках и с пряжками в тон.

У Кайи была аккуратная укладка, макияж в нежных оттенках и лаконичные серьги в ушах.

Кайя Каллас / © Associated Press

Кайя Каллас / © Associated Press

Напомним, Кайя Каллас ранее продемонстрировала аутфит в клетчатой юбке и белой блузке с плетением и бантом.

104
