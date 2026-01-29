- Дата публикации
Верховный представитель ЕС Кайя Каллас в клетчатом жакете и красном свитере появилась в Брюсселе
Кайя Каллас любит сочетать в своих деловых образах разные цвета.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьер-министр Эстонии Кайя Каллас прибыла на встречу министров иностранных дел ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе.
Политик появилась там в сером клетчатом однобортном жакете, рукава которого подкатила, красном свитере с высокой горловиной и черной юбке миди свободного силуэта.
Аутфит Каллас дополнила черными капроновыми колготами и черными туфлями на устойчивых каблуках и с пряжками в тон.
У Кайи была аккуратная укладка, макияж в нежных оттенках и лаконичные серьги в ушах.
Напомним, Кайя Каллас ранее продемонстрировала аутфит в клетчатой юбке и белой блузке с плетением и бантом.