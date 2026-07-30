Вернулась из декрета: пресс-секретарь Трампа в ярко-красном костюме-тройке появилась на брифинге

Кэролайн Левитт / © Associated Press

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт недавно вернулась на работу после декретного отпуска. В мае она родила второго ребенка — дочь Вивиан.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Она пообщалась с журналистами в Белом доме в Вашингтоне. Перед прессой Левитт предстала в ярко-красном костюме-тройке. На ней был приталенный жилет с золотистыми пуговицами и широкие брюки со стрелками. На ногах у нее были светлые туфли на шпильках.

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Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн сделала прическу с локонами, макияж с розовым блеском на губах и французский маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руках — золотые часы, браслет и кольца.

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Кэролайн Левитт / © Associated Press

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