Вернулась к брючным костюмам: стильная королева Летиция приехала на радио

Королева Испании Летиция приняла участие в презентации сервиса «Национальное радио для всех» в студиях Casa de la Radio в Мадриде.

Летиция приехала в студии Prado del Rey в Посуэло-де-Аларкон, чтобы поддержать революционную инициативу, направленная на то, чтобы сделать радио доступным для людей с проблемами слуха.

По этому случаю Летиция выбрала сиреневый костюм от бренда Bleis Madrid, который она уже надевала в 2021 году во время Всемирного дня исследования рака. Под костюмом у королевы была белая блузка, обута Летиция была в нюдовые туфли-лолочки на невысоких каблуках от Adolfo Domíguez и взяла с собой бежевый клатч от этого же бренда.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У Ее Величества были распущены волосы, красивый макияж подчеркивал ее черты лица, а в ушах сверкали тройные серьги-колечки маленького размера. Бессменным в образе было кольцо Coreterno на указательном пальце.

На выходных, напомним, королева и ее супруг король Филипп посещали Галисию, где побывали на мероприятии и навестили свою дочь принцессу Леонор, которая учится в Военно-морской школе Марин.

Король Филипп VI, королева Летиция и их дочь принцесса Леонор / Фото: Getty Images

А на прошлой неделе Ее Величество посещала Милан.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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