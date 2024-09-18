Вернулась к работе: принцесса Кейт приняла участие в первом мероприятии после окончания химиотерапии

Сообщается, что Кэтрин ​​провела встречу, посвященную ее проекту "Ранние годы" в Виндзоре. Кенсингтонский дворец подтвердил, что мероприятие является первым в профессиональной деятельности принцессы Кейт с момента ее госпитализации в январе 2024 года для операции на брюшной полости, и с момента, когда Кэтрин начала курс профилактической химиотерапии.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

На прошлой неделе принцесса Кейт поделилась хорошими новостями, сообщив, что завершила курс профилактической химиотерапии и настроена решительно не заболеть раком. В видео, опубликованного семьей, она также сказала, что планирует совершить несколько публичных выходов этой осенью.

Дворец сообщает, что на встрече Кейт присутствовали члены ее отдела по связям с общественностью Кенсингтонского дворца и представители ее команды проекта "Ранние годы".

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Считается, что принцесса Уэльская постепенно вернется к королевским обязанностям, работая из дома и посещая некоторые мероприятия. Ожидается, что она присоединится к другим членам королевской семьи в Кенотафе в ноябре на Воскресенье памяти.

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