Вернулась к скромному образу: герцогиня Корнуольская посетила церемонию в Лондоне

74-летняя супруга принца Чарльза сегодня вышла в светское общество.

Сегодня герцогиня Корнуольская Камилла посетила церемонию вручения награды Oldie Of The Year Awards 2021 в отеле Savoy в Лондоне.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Уже почти тридцать лет журнал The Oldie Magazine проводит церемонию вручения награды The Oldie of the Year, чтобы отметить достижения тех, кто внес особый вклад в общественную жизнь. Среди предыдущих победителей были все: от обладателей Оскара до лауреатов Нобелевской премии, от медсестер по уходу за больными до опытных спортсменов.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Герцогиня Камилла выбрала для нового публичного выхода не такой яркий образ, как в прошлый свой выход. На ней было синее платье с белым воротником, черные тонкие колготы и кожаные туфли на каблуках. В руках Камилла держала большой клатч. На запястьях у нее было несколько браслетов и часы, на шее – подвеска с медальйоном, а в ушах - жемчужные серьги. Как всегда, безупречная укладка и легкий макияж завершали образ Ее Высочества.

