Вернулась к светской жизни: принцесса Кейт с дочерью Шарлоттой сходила на балет

Принцесса Кейт, как и ее свекровь принцесса Диана, обожает балет.

Вчера Кейт Миддлтон сходила на балет и поделилась фотографией в соцсетях.

"Поздравляю и благодарю Английский национальный балета и Sadler's Wells за удивительно мощное, трогательное и вдохновляющее исполнение "Жизели" Акрама Хана. Творчество в лучшем виде!", - написала Кэтрин, сопроводив свое сообщение фотографией.

Кейт давно увлекается танцами и балетом, в частности. На протяжении многих лет ее можно было увидеть среди зрителей на таких спектаклях, как "Щелкунчик", как одну, так и с дочерью принцессой Шарлоттой. К сожалению, Кэтрин не показала публике свои фотографии.

Congratulations and thank you to @ENBallet and @Sadlers_Wells for the wonderfully powerful, moving and inspiring performance of Akram Khan’s Giselle. Creativity at its best! C pic.twitter.com/YbnMd7j9Pi — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 26, 2024

Известно, что ее дочь принцесса Шарлотта также увлекается танцами, в частности степом и балетом, как и ее бабушка принцесса Диана.

Принцесса Уэльская Диана / Фото: Associated Press

Кстати, вторая супруга короля Чарльза - королева Камилла - также обожает балет и является покровительницей балетной школы Элмхерста с 2006 года.

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