Вернулась в Монако, но мужа не сопровождает: Шарлин пропустила мероприятие, на котором всегда ранее присутствовала

Вернулась в Монако, но мужа не сопровождает: Шарлин пропустила мероприятие, на котором всегда ранее присутствовала

В этом году князь Альбер II принимал участие в раздаче рождественских подарков Красного Креста один, без сопровождения своей супруги Шарлин.

Мероприятие состоялось вчера, 16 ноября 2021 года, в Монте-Карло. Ранее Шарлин всегда принимала участие в этом, но недавно княгиня вернулась из Южной Африки, где проходила длительное лечение после инфекции лор-органов, и пока, вероятно, не готова вернуться к общественной жизни.

Князь Альбер II / Getty Images

Ранее дворец сообщил, что княгиня Шарлин не полетела с мужем на Всемирную выставку Дубая, где князь появился в компании своей младшей сестры принцессы Стефании.

Князь Альбер II / Getty Images

Скорее всего, Шарлин не рекомендовали перелет ее врачи, которые продолжают следить за состоянием ее здоровья после перенесенных нескольких операций в Южной Африке. Но почему Шарлин не появилась на раздаче подарков – вопрос, который мучает многих.

Княгиня Шарлин и Альбер раздают подарки Красного креста, 2016 год / Associated Press

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