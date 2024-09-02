Вернулась в Париж: королева Летиция посетила Паралимпийские игры

Испанская королева снова отправилась во французскую столицу, чтобы поддержать спортсменов своей страны на Паралимпийских играх, после того как несколько недель назад она уже присутствовала на Олимпийских играх во французской столице.

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Летиция имела возможность отпраздновать первые золотые медали, завоеванные Испанией на этих Паралимпийских играх и поддержать спортсменов. На снимках, опубликованных в Instagram королевской семьи, Летиция запечатлена со спортсменами. Она одета в футболку-поло с белым воротником от Паралимпийского комитета, а также с синим рюкзаком за плечами, ее волосы были распущены, а в ушах были лаконичные тройные серьги-колечки с бриллиантами от Gold & Roses.

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В Instagram опубликовали и несколько видео с мероприятий, которые посетила Ее Величество.

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