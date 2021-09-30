Вернулись к работе: норвежская кронпара отправилась в королевский тур

Наследная кронпара Норвегии посетила мероприятие.

Наследный принц Хокон и его супруга кронпринцесса Норвегии Метте-Марит вернулись к посещению ежегодных региональных королевских туров. 29 сентября они посетили Старый город в Фредрикстаде.

Кронпринц был одет в черный классический костюм, белоснежную рубашку и полосатый галстук, а его супруга - в национальный костюм, состоящий из белой вышитой рубашки и длинного сарафана с белым воротником и красивой вышивкой. Белокурые волосы кронпринцессы были распущены, а на лице был легкий макияж.

Кронпринцесса Метта-Марит / Getty Images

Весь прошлый год норвежская королевская пара не посещала мероприятий из-за пандемии. Метте-Марит страдает от хронического фиброза легких, поэтому к ее здоровью во дворце особенно внимательны и любые публичные контакты сочли слишком большим риском.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метта-Марит / Getty Images

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