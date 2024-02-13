Вернулись в Лондон: короля Чарльза и королеву Камиллу запечатлели около Букингемского дворца

Король Чарльз III и его супруга королева Камилла вернулись в Лондон после недели, проведенной в их поместье в Сандрингеме, в Норфолке.

Фотографы сделали новые снимки короля и королевы, когда они направлялись в свой дом Кларенс-хаус.

Утром в понедельник вертолет короля и королевы приземлился в Букингемском дворце, и пара была запечатлена во время короткой поездки от дворца до Кларенс-хауса.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Чарльз был одет в элегантный серый костюм, белую рубашку и галстук, а также длинное пальто, а его жена в темную куртку. Они ехали на автомобиле Bentley совсем непродолжительное время (между этими двумя дворцами около 7 минут езды на авто).

Напомним, в прошлый понедельник король Чарльз начал проходить лечение от рака, который у него был диагностировал во время проведения процедуры на простате в лондонской клинике. Монарх продолжает работать, хотя и не будет появляться на публичных мероприятиях по рекомендации врачей.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

В воскресенье, напомним, они с Камиллой посетили службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Король Чарльз и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Читайте также: