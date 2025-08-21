ТСН в социальных сетях

Вернулся из отпуска: король Виллем-Александр с невесткой принял участие в регате в Амстердаме

Короля Нидерландов Виллема-Александра запечатлели во время регаты в Амстредаме.

Король Виллем-Александр и принцесса Мейбл

Монарх и его невестка принцесса Мейбл, супруга его покойного брата принца Фризо, плыли на корабле Groene Draeck во время парусной регаты Sail Amsterdam.

Виллем-Александр был в футболке-поло Tommy Hilfiger и красной бейсболке от этого же бренда, а также в синих брюках. Он стоял за штурвалом. Принцесса Мейбл была облачена в сине-белое платье в клетку и тоже в бейсболку от Tommy Hilfiger, а также в солнцезащитных очках.

Король Виллем-Александр и принцесса Мейбл / © Getty Images

По всей видимости королевская семья Нидерландов уже уехала из своей виллы в Краниди, в Греции где они проводили летний отпуск в компании своих испанских друзей — королевы Летиции и ее семьи. Хотя, возможно, король Виллем-Александр сам приехал домой специально для участия в регате.

Нидерландская королевская семья / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, где любят отдыхать члены европейских королевских домов.

