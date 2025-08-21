- Дата публикации
Вернулся из отпуска: король Виллем-Александр с невесткой принял участие в регате в Амстердаме
Короля Нидерландов Виллема-Александра запечатлели во время регаты в Амстредаме.
Монарх и его невестка принцесса Мейбл, супруга его покойного брата принца Фризо, плыли на корабле Groene Draeck во время парусной регаты Sail Amsterdam.
Виллем-Александр был в футболке-поло Tommy Hilfiger и красной бейсболке от этого же бренда, а также в синих брюках. Он стоял за штурвалом. Принцесса Мейбл была облачена в сине-белое платье в клетку и тоже в бейсболку от Tommy Hilfiger, а также в солнцезащитных очках.
По всей видимости королевская семья Нидерландов уже уехала из своей виллы в Краниди, в Греции где они проводили летний отпуск в компании своих испанских друзей — королевы Летиции и ее семьи. Хотя, возможно, король Виллем-Александр сам приехал домой специально для участия в регате.
Напомним, ранее мы рассказывали, где любят отдыхать члены европейских королевских домов.