Вернулся из рехаба: сына кронпринцессы Метте-Марит с новой девушкой запечатлели в аэропорту Осло

28-летний сын будущей королевы Норвегии, которому предъявлен ряд обвинений, включая изнасилование, был запечатлен в аэропорту Осло, и сошел с самолета, как говорят очевидцы, с новой девушкой. Кто она, и как давно они с Мариусом знакомы, не сообщается.

Кронпринц Хокон и Мариус Хойби / Фото: Getty Images

По данным норвежского издания Se og Hor, девушка долгое время жила в Лондоне. Мариуса заметили норвежские фотографы, когда он прибыл в аэропорт Гардермуэн поздно вечером в прошлое воскресенье, как раз накануне своего дня рождения 13 января.

Мариус, за плечами которого уже длинный список скандалов, был арестован 4 августа за то, что подверг свою тогдашнюю девушку насилию. До этого его арестовывали еще несколько раз, но каждый из них адвокатам удавалось вытащить парня из-под стражи.

Хойби публично сделал заявление, сказав: "У меня несколько психических расстройств, а это значит, что на протяжении всего моего воспитания и взрослой жизни у меня были и есть проблемы".

Мариус Хойби - сын кронпринцессы Метте-Марит / Фото: Getty Images

В реабилитационном центре в Лондоне парень занимался своим психическим здоровьем. Но времени зря не терял, предполагается, что именно во время пребывания в британской столице у него завязался роман с незнакомкой.

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