Вернулся к работе: радостный король Чарльз с супругой Камиллой посетили онкологический центр

Король Великобритании Чарльз III рад вернуться к исполнению своих королевских обязанностей после нескольких месяцев лечения рака и с разрешения своей медицинской команды.

Монарх и его супруга Камилла прибыли с визитом в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне. Этот визит призван повысить осведомленность о важности ранней диагностики и осветить некоторые инновационные исследования, проводимые при поддержке Cancer Research UK и которые проводятся в больнице.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

75-летний Чарльз, у которого в феврале 2024 года был выявлен рак на ранней стадии, выглядел радостным, когда вместе со своей женой Камиллой прибыл в центр.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

Королевская чета встретилась с медицинскими специалистами и пациентами, чтобы подчеркнуть важность раннего выявления рака и узнать больше о предлагаемой поддержке. Сам король рассказал общественности о своем раке для того, чтобы подчеркнуть важность ранней диагностики, так же поступила и его горячо любимая невестка принцесса Кейт.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

Сегодня король также был назван новым покровителем Cancer Research UK.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

Чарльз приехал с женой на Бентли, поприветствовал публику, им вручили букеты цветов. Король был в темно-синем костюме в полоску, рубашке в полоску и с розовым галстуком в принт динозавров. Камилла надела платье в хищный принт, черные колготы и обула темно-бордовые туфли-лодочки на каблуках. Королева дополнила свой образ золотой цепочкой с подвеской и серьгами из золота и бриллиантов, несколькими браслетами на запястье и часами на черном кожаном ремешке.

Король Чарльз прибыл в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

Во время визита Чарльз выразил сочувствие одной пациентке, которая, как и многие другие, проходила химиотерапию в дневном отделении. А в разговоре с ней сообщил, что ему тоже сегодня днем предстоит пройти лечение.

Король Чарльз прибыл в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

Напомним, ранее астролог дал прогноз прогноз относительно шансов на выздоровление монарха.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

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Король Чарльз и королева Камилла прибыли в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

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