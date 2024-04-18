Вернулся на работу: принцу Уильяму во время нового визита вручили подарки для Кейт и Чарльза

Сегодня принц Уэльский посетил благотворительную организацию Surplus to Supper по перераспределению излишков еды, где ему вручили конверты с подарками для его жены принцессы Кейт и отца короля Чарльза.

Когда принц помогал волонтерам сортировать и перераспределять еду в крикетном клубе Санбери и загружать продукты в их фургоны, один из волонтеров 71-летняя Рэйчел Кандаппа, вручила ему два специальных конверта с открытками. Один предназначался королю, а другой — принцессе Уэльской, которые в настоящее время проходят лечение от рака.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Уильям выглядел заметно тронутым в этот момент и сказал: "Спасибо, вы очень любезны". Рэйчел попросила принца позаботиться о Кейт, на что Уильям ответил: "Я сделаю это", - цитирует его слова издание express.co.uk.

Отметим, это было первое появление принца Уэльского на публике с 20 марта, поскольку он взял небольшой перерыв в своих обязанностях, чтобы провести время с Кейт и их детьми во время пасхальных каникул. Когда вернется к работе принцесса пока что не известно, это будет зависеть от решения ее докторов.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Напомним, ранее астролог рассказывала, что ждет принцессу Уэльскую в будущем.

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