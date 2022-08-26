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Вернулся в седло: скандального британского принца Гарри сфотографировали во время игры в поло

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Вернулся в седло: скандального британского принца Гарри сфотографировали во время игры в поло

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Супруга на этих соревнованиях герцога Сассекского не сопровождала.

В четверг, 25 августа, британский принц Гарри принял участие в турнире Sentebale ISPS Handa Polo Cup, который проходил штате Колорадо. Это был благотворительный турнир, и команда Sentebale герцога Сассекского выиграла его. Во время соревнований Гарри неоднократно демонстрировал свои навыки верховой езды.

Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press

Гарри принял участие в этом турнире, чтобы собрать средства и привлечь внимание к своей благотворительной организации, которая помогает детям и подросткам в Африке с ВИЧ.

Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press
Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press

В этот раз компанию на турнире Меган Гарри не составила, но с ним был его давний друг Начо Фигерас - аргентинский игрок в поло и его супруга Дельфиной Блакье. Начо также принял участие в турнире.

Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press
Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press

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