Весь мир с нами: на показе в Мадриде дизайнеры вышли на подиум с флагом Украины

Весь мир с нами: на показе в Мадриде дизайнеры вышли на подиум с флагом Украины

Испания тоже поддерживает Украину.

Вчера, 10 марта, дизайнер Агата Руис де ла Прада и певец Омар Монтес вышли на подиуме после показа Agatha Ruiz De La Prada fashion show на Неделе моды в Мадриде с украинским флагом в руках.

Да, возможно, флаг в их руках не очень поможет Украине выиграть эту войну с Россией, но мы все видим, всю поддержку, все флаги и все слова, и действия, которые совершают люди по всему миру в поддержку Украины.

Agatha Ruiz De La Prada fashion show / Getty Images

Ранее, напомним, испанская королева Летиция прибыла на мероприятие в аудиторию Mutua Madileña в Мадриде в вышиванке. Никогда Ранее супруга испанского короля Филиппа VI не носила украинскую национальную одежду.

Королева Летиция / Getty Images

Читайте также: