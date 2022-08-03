Весь спектр эмоций: принцесса Шарлотта стала звездой Сети из-за своих новых фото

Семилетняя принцесса была вчера в центре внимания во время спортивных соревнований.

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили соревнования по плаванию, которые проводились в Бирмингеме в рамках Игр Содружества. Компанию супругам составила их семилетняя дочь Шарлотта. Для девочки этот выход в свет стал первым сольным мероприятием: до этого на публике она появлялась всегда в компании братьев Джорджа и Луи.

Это появление на публике сделало правнучку Елизаветы II настоящей звездой Сети, поскольку фотографы запечатлели несколько реакций малышки на соревнования. Она с азартом наблюдала за спортсменами, активно жестикулировала и выражала эмоции. Таким образом принцесса повторила недавний рекорд своего младшего брата Луи, который из-за шалостей и смешной мимики тоже стал героем не одной подборки и был в центре внимания.

Предлагаем вам взглянуть на самые смешные снимки этой маленькой девочки.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

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